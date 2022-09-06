郭东延&高圣熙主演人气搞笑漫改职场剧《高斯电子公司》公开团体海报预告：真的很好奇这间公司啊！XD

【无厘头预告公开】在《文森佐》、《黑话律师》里形象叛逆的郭东延整个造型大换，变得好憨直乖巧（但依旧有点轻挑）啊～。

由郭东延、高圣熙、裴贤圣、姜旻儿…等人气新生代们主演的漫改剧《高斯电子公司》公开了团体海报，各种逗趣细节藏在其中，令人相当好奇。



网漫《高斯电子公司》是在全球累计点击率达到26亿次的已完结人气作品，讲述在高斯电子企业里工作的上班族们，各种日常喜怒哀乐引发职场人极大共鸣的故事。



▼最新概念预告：



▼一边念著公司名「高斯电子」一边舞动，到底是如何忍笑的啦～。XDD



郭东延饰演营销三部的职员「李相植」，核爆弹般的存在，直言不讳、坚守个人信念的麻烦制造机；高圣熙饰演行销三部的代理「车娜莱」，做事有效率又很会看人眼色，刚开始和李相植互看不顺眼，但在之后坠入爱河。



裴贤圣饰演的「白马帅」是高斯电子的竞争对手「Power集团」的继承人，为了脱离父亲独立，成为高斯电子的新进职员；姜旻儿饰演行销三部的职员「建江美」，严格自我管理成为公司第一美女，但喝醉后就会变得相当不受控，与白马帅有感情线发展。



其他主人物海报：



《高斯电子公司》预计在9月30日首播，於影音串流平台olleh tv和seezn同时公开，并在ENA电视台的金土时段晚间21点播出（每周五、六）。



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