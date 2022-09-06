LE SSERAFIM 確定10月中回歸！此前被網友偶遇載著專輯內頁的卡車，成為「大型劇透」現場 XD

今日（6日）有韓媒報導：「LE SSERAFIM 以10月中旬回歸為目標，進入了最後的準備工作。」

對此，LE SSERAFIM 的所屬社 SOURCE MUSIC6 也回應：「正在準備回歸，詳細日程將在事後通知。」



LE SSERAFIM 今年5月以首張迷你專輯《FEARLESS》在歌謠界正式出道，時隔5個月通過新專輯與粉絲們見面。特別是這次回歸是金佳覽退出後，她們首次以5人體制推出的專輯。



其實...8月底的時候，就有網友在「劇透」LE SSERAFIM 好像要回歸，該網友在推特寫下：「在路上看到卡車上載著 LE SSERAFIM 的專輯內頁（？），很老實地寫著Kazuha 洪恩採，覺得很好笑。」之後，他還發文道歉：「我對 HYBE 感到很抱歉，也覺得很遺憾，但是那樣光明正大寫出來，我根本不知道這是秘密，還以為宣布回歸了呢！專輯出來後會購買的。」

길 가다가

르세라핌 앨범 속지(?)

트럭에 실린 거 봄

정직하게

카즈하 홍은채

이렇게 써 있어서 웃겼음 pic.twitter.com/rM8lbHs4BG — 유메링 (@u_me_ring) August 31, 2022

當時在韓網引發熱烈討論，網友：「不是 這是什麼ㅋㅋㅋ」、「真的是第一次看到的劇透 哈哈」、「竟然會在這裡洩漏」、「活著活著，居然有這樣子的劇透」、「哦 又是迷你專輯啊！歌曲質量也很期待」、「K-POP 歷史上首次卡車劇透」、「真的是太搞笑了」等等。



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