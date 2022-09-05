【分集剧情】《小女子》第二集剧情开挂、反转不断！仁珠发现花英的多重面孔，神秘兰花现身之处必有命案发生！

tvN新剧《小女子》改编自美国小说家Louisa May Alcott的作品《小妇人》，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势的家族的故事，由执导《黑道律师文森佐》的导演金熙元和撰写《分手的决心》的编剧郑瑞景合作打造。

*以下内容包含《小女子》第2集关键剧情！



花英的分身角色

仁珠调查花英时发现她有一个秘密SNS账号，那里的她住在新加坡，过著无忧无虑的富人生活。 仁珠想起花英曾告诫她会计必须有个穷酸样，开始怀疑会计只是花英的「分身角色」，新加坡有钱人才是真正的她。



申理事的盘算

道日和仁珠一起分析花英与申理事的关系，认为两人一直在合作贪污公司资金，而申理事之前也这样操作过，只需把罪名全部推给小会计，自己便能带著钱顺利脱身。 申理事似乎把仁珠选为下一个「合作」对象，给她送去一双红色高跟鞋，而梁香淑和陈花英去世时脚上都穿著红色高跟鞋。



仁珠问申理事是否因为花英向检方举报他而逼死花英，申理事匆忙间回答他会去自首坐牢，而真正的可怕势力还在上头。 申理事的车子不受控制地暴冲，他瞥见车窗前插著一支兰花，顿时无力地放弃挣扎，任由车子冲下6层高楼、一命呜呼。



代笔画者

仁惠用贵族风格给富人同学孝琳画像，孝琳转眼就把画当做自己的作品参赛获奖。 画室里的仁惠不甘心地挥动铅笔，台下为孝琳鼓掌祝贺的父母竟是仁京的怀疑对象——朴宰相夫妻。



致命兰花

仁京约了4年前曾联系她的爆料者见面，然而爆料者在路上因车辆暴冲身亡，现场也有一支兰花。



同样的兰花还出现在花英家里，申理事看到它时瞬间变脸，似乎十分惊恐。 花英的脚踝上也有同款兰花刺青，旁边写的数字「1022」据说是她母亲去世的日子。 至此，三姐妹的际遇都显现出与兰花有直接或间接的关联。



下集预告里，仁惠说画中躺在黑暗里的人是「垂死的姐姐」。 仁京警告仁珠若把巨款拿走她就会报警，仁珠无所谓地说：「我要把这些钱全花光，然后去坐牢。」



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