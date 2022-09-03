炫彬分享成为「准爸爸」的心情！还亲自认证与孙艺真有夫妻脸，这原因太闪太甜啦♥

炫彬、柳海真、润娥、陈善圭、丹尼尔・海尼是《机密同盟2》（港译：秘密任务2）的主演。
电影讲述爲了抓捕全球犯罪组织而再次相遇的北韩刑警「任铁零」和韩国刑警「姜镇泰」，再加上新面孔海外派联邦调查局特工「杰克」，以各自的目的团结在一起的刑警们，进行不可预测的三角共助调查。
近日的采访中，炫彬也被问到结婚后发生的变化时，他表示：「作爲演员都一样。抛开个人问题不说，今后我想在努力制作的作品中，将我能发挥的作用一直努力到最后，其他工作也会认真准备。」
对於成爲准爸爸的心情时，炫彬说：「现在还不敢相信，问了周围的人，说是要亲眼看到孩子的一瞬间才有实感，我也这么认为。」接著他补充道：「（孙艺真怀孕）因为是莫大的祝福，所以怀著开心的心情等待著。」
此前，炫彬＆孙艺真连笑眼都很像的对比照，在网路上引起大家的热烈关注，炫彬本人也认证：「我也看到那个了！真的是那样子，我也不知道是不是因为看她笑的样子看多了，所以就变像了，（和艺真）好像是越来越像了呢！」这对夫妻真的太闪太甜啦>///< 也期待小宝宝出生，一定会长得超可爱吧！
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