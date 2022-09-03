[分集剧情]《Good Job》俞利误闯丁一宇秘密基地！俞利残余儿时记忆预告她是关键目击者（EP3－4）

[有雷]搞笑搜查剧《Good Job》收视节节上升，拥有超级视力的俞利，总能在关键时刻帮了大忙，在她意外闯入丁一宇的秘密搜查基地后，丁一宇决定将她收编为固定合作伙伴。俞利脑中总浮现自己儿时看到的影像，似乎用超级视力从远方目睹了一个杀人现场……

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《Good Job》殷强集团会长殷善宇（丁一宇饰）仍紧追与母亲命案相关的关键项炼去向，而生死未卜的女演员吴雅拉成为善宇追查的目标。吴雅拉热心公益并定期捐助医院病童，於是善宇与世萝（俞利饰）两人假扮新婚夫妇入住医院，就近调查医院中可能与此事件相关的人。发现吴雅拉特别关心其中一位病童韩星，以及一位行径诡异的护理师。



三人尾随护理师，也发现了吴雅拉并未遇害，并且正要带著韩星出国治疗，善宇追问为何「女王的眼泪」项炼会出现在她家，原来她为了报复在她生下孩子后骗她孩子已死亡的男人，而拿走了这条项炼想作为威胁，不料家中遭窃。她的孩子韩星儿时就被送往育幼院，却遇见了会虐待他的父亲，令吴雅拉心痛不已。吴雅拉急著带韩星上飞机，却始终不愿透露孩子的生父是谁，只在临走前告诉善宇「小心身边的姜泰俊」。

世萝终於了解善宇一直没有放弃追查项炼去向，是为了解开母亲死亡的真相，而误打误撞闯入了善宇跟杨镇慕律师（音文硕饰）的秘密基地，善宇决定正式聘请她成为团队成员，但在正式上班的第一天，世萝竟然就失联了，善宇与镇慕甚至拜访到世萝成长的育幼院，发现她有可能独自前往营救即将离开育幼院独立生活的妹妹秀雅。



幸好善宇与杨镇慕又再度拟定作战计画，虽然暂时解除了危机吓跑了歹徒，但秀雅仍被他们带走了。世萝在紧急状况下一直使用著自己的超级视力，却因时间过长而体力不支。世萝看到了善宇儿时与母亲的合照，觉得照片中的女子相当面熟，脑中也总浮现小时候她所目睹的惊悚画面，她口中的天使阿姨是否就是会长善宇的母亲呢？



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