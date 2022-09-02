赠票：暌违五年后再度跟观众们见面——《秘密任务2》香港特别场戏票

电影《秘密任务》原班人马暌违五年后再度跟观众们见面！KSD现在送出电影《秘密任务2：International》香港特别场戏票给大家，如想在中秋看到炫彬婚后并成为准爸爸的首部作品，就快来参加啦！

详情请参考以下：

送出： 《秘密任务2：International》香港特别场戏票２０张 (送出给10位，每位可得2张)

特别场时间：9月8日 （星期四）19:20

特别场地点：奥海城 the sky（西九龙海庭道18号奥海城2期1楼）

活动日期：即日起至9月5日

公布日期：9月6日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

(1) 按此 进入「KSD韩星网 Instagram」 如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)



(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

北韩精英特警任铁令（玄彬饰），爲了抓捕隐藏在韩国的跨国犯罪组织，再度被派往南韩。因调查行动失误被调到网络犯罪调查科的韩国警察姜镇泰（柳海真饰），一直都想回归广域搜查队，得悉令人闻风丧胆的铁令再度南下，主动要求与铁令再拍档。心系铁令、镇泰的小姨敏英（林允儿饰）与铁令重逢的心也因此燃烧起来！即使铁令与镇泰仍然互相猜疑，他俩还是展开合作一起调查。正当寻找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭饰）藏身处的瞬间，从美国飞来的FBI - Jack（Daniel Henney饰）出现在他们面前…



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：Megaton Entertainment Ltd

图片: Megaton Entertainment Ltd提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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