BTS防弹少年团兵役特例舆论调查结果公开：过半数赞成，反对者集中於「20代男性」

依韩国兵役法规定，防弹少年团中最年长成员必须在今年内入伍服役，但是否应免除兵役的话题一直争论不断，为此於近日进行了初步舆论调查。

KBC光州广播和UPI新闻委托舆论调查专业机构Next Research於本月1日进行调查，样本为18岁以上韩国成年男女800人。 结果显示，赞成防弹少年团适用兵役特例的比例为57.7%，显著高於反对比例39.8%。



其中「非常赞成」的比例为35.3%，「非常反对」比例为27.5%，「基本赞成」和「基本反对」各占22.4%和12.3%。

以性别来看，女性赞成的比例（62.5%）显著高於男性（54.8%），尤其20代以下女性受访者中高达66.3%表示赞成，是反对者的两倍（26.3%）。 而20代以下男性受访者则完全相反，只有33.9%赞成，多达63.9%表示反对。

同时，对於「不免除兵役但推迟入伍」的方案，赞成者比例（57.4%）也显著高於反对者（39.1%）



此外，调查还询问了不限定於防弹少年团，对於宣扬国家实力做出重大贡献的大众文化艺术者是否应该和艺术、体育等方面的杰出人士一样适用兵役特例，结果也是过半数58.6%表示赞成，反对者只占37.6%。

不过，韩网友对此有不同见解：「这调查可信吗，至少网上都是反对的人更多吧」、「身边的人都认为他们应该服兵役」、「都说过多少次会去服兵役了，还要专门开个记者会才行吗？」 、「放过防弹吧，就让他们安安静静服兵役一年半，回来后还能重新活动」、「现在又不像从前要两三年，结伴入伍快去快回吧」。

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