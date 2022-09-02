《非常律师禹英禑》官方周边来啦！线上集资首日破3000%，9大商品含鲸鱼抱枕&英禑眼罩&自闭设计师插画水杯

想GET英禑同款睡眠眼罩、可爱鲸鱼抱枕的朋友，可以关注起来啦！

ENA电视台《非常律师禹英禑》播出以来备受好评，就连英禑身边物品如背包、鲸鱼钥匙圈等等也成为热销爆款。 近日韩国最大群众集资平台Wadiz公开了为这部剧制作的官方纪念周边，8月31日上线后仅一天就突破了目标金额的3000%，是的没有多打一个零！



官方周边一共有9种，首先是长达70cm的抹香鲸抱枕，有著圆鼓鼓的额头和毛茸茸的身体，抱起来一定非常疗愈：



每一集开头都是英禑戴著绣有自己名字的眼罩醒来，这次周边也出了同款，还原度超高：



装饰有亚克力鲸鱼的中性笔，笔身印著《非常律师禹英禑》标题LOGO：



附有橡皮筋和贴纸的日记本。 贴纸包含英禑自我介绍时说的一串名词，Netflix翻译为「石榴石」等等，但原本的韩文台词是「大雁、番茄、瑞士、印度人、流星」，此外还有幸福面条和幸运面条、汪洋律所名片。日记本内页有很多剧中场景，例如漂浮在汉江上空的鲸鱼、英禑最爱吃的海苔饭卷等等。



立体缝制的鲸鱼玩偶钥匙圈，长12cm、宽和高皆为8cm（很大一只！）。虽然现在的样品图里还没有，将来的成品尾巴上也会贴著剧名LOGO：



一共6种的徽章胸针，图案构成与日记本贴纸类似，全部采用立体刺绣。看似低调，但有追剧的同好一眼就能认出！



彩胶唱片是可爱的baby blue，包装封面和内里都是熟悉的海报，收录9首OST及歌词本：



OST乐谱集包含3首代表性曲目，封面是可爱的海豚插画：



最后还有与致力於自闭人士更生的社会企业合作的周边：由自闭设计师绘制插图的随行杯，画中英禑在鲸鱼环绕下畅游彩色大海，看起来超幸福~



从抱枕到乐谱全套的早鸟价是18万9千韩元，只要前6种的话是12万5千韩元，此外还有其他搭配可选，感兴趣的朋友可以到集资页面参考！这次集资还剩24天可慢慢考虑，出货时间则是预定在11月20日之后。

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