贈票：暌違五年後再度跟觀眾們見面——《秘密任務2》香港特別場戲票

電影《秘密任務》原班人馬暌違五年後再度跟觀眾們見面！KSD現在送出電影《秘密任務2：International》香港特別場戲票給大家，如想在中秋看到炫彬婚後並成為準爸爸的首部作品，就快來參加啦！

詳情請參考以下：

送出： 《秘密任務2：International》香港特別場戲票２０張 (送出給10位，每位可得2張)

特別場時間：9月8日 （星期四）19:20

特別場地點：奧海城 the sky（西九龍海庭道18號奧海城2期1樓）

活動日期：即日起至9月5日

公佈日期：9月6日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／需要得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

北韓精英特警任鐵令（玄彬飾），爲了抓捕隱藏在韓國的跨國犯罪組織，再度被派往南韓。因調查行動失誤被調到網絡犯罪調查科的韓國警察姜鎮泰（柳海真飾），一直都想回歸廣域搜查隊，得悉令人聞風喪膽的鐵令再度南下，主動要求與鐵令再拍檔。心繫鐵令、鎮泰的小姨敏英（林允兒飾）與鐵令重逢的心也因此燃燒起來！即使鐵令與鎮泰仍然互相猜疑，他倆還是展開合作一起調查。正當尋找到犯罪組織首腦張明俊（陳善圭飾）藏身處的瞬間，從美國飛來的FBI - Jack（Daniel Henney飾）出現在他們面前…



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：Megaton Entertainment Ltd

圖片: Megaton Entertainment Ltd提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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