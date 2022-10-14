《机密同盟2》台韩票房创佳绩！可爱女主角润娥亲自选出最爱的一场戏！

娱乐动作电影《机密同盟2》自上映以来，在韩国动员超过666万观影人次，在台湾也在中秋节档期表现优异，两地都创下优秀的票房成绩，剧中最可爱、纠结於玄彬与丹尼尔．海尼的润娥，也选出自己最爱的一场戏，跟大家所想的一样吗？

润娥在剧中与第一集一样饰演南韩刑警姜镇泰（柳海真饰）的小姨子，这次戏份加重许多，挑战喜剧演技更加吸睛。这次她在剧中想挑战美妆Youtuber，摆脱无业游民身分。而在北韩的铁零（玄彬饰）与FBI探员Jack（丹尼尔．海尼饰）的合作之间，她也发挥特殊能力相当活跃，纠结在该爱哪一位帅哥的样子，让大家觉得非常有趣。



润娥得知《机密同盟2》票房表现优异，也表达对於来看电影的观众们相当感谢，而问到她自己最喜欢的一场戏是什么呢？润娥说，其实很喜欢剧中在家里跟家人一起相处的一些戏码，后来除了家人也加入了玄彬与丹尼尔，让她觉得相当有趣。特别是其中一场戏，Jack与铁零在家人面前一起出现，而为了展现自己的帅气，Jack开始提到自己拆弹的光荣过往与身上的伤痕，铁零也不甘示弱，两人纷纷端出自己过往的光荣历史，这场戏让润娥在现场笑个不停，也觉得非常难忘。



也听到很多观众们在催生《机密同盟3》，润娥也说如果真有机会的话一定会再继续参与演出，而目前她正忙於拍摄电影《2点的约会》以及与俊昊合作的电视剧《King the Land》，预计都将於2023年与观众们见面。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻