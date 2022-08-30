人间清醒！「15年资深打工人」SHINee Key创名言：公司是你家人吗？说什么傻话

Key的这句话说出了多少上班族的心声啊！！！

日前，Key做客了Rapper李泳知的YouTube综艺《虽然没准备什么菜》，大展绚烂口才和幽默感。 李泳知一见到Key就说：「他很可怕，一见到他我竟然生出了他会反客为主的想法。 」Key立即回应：「你不当副官吗？ 如果是男生的话，就应该去军队。 」露出了觊觎李泳知MC位置的样子。 李泳知反驳：「我就知道会这样，一看你来就觉得你会抢了我的位置。 」Key继续说道：「我也是合同制员工哦，你也是吧，我们不懂，反正他们说什么我们就做什么...... 我是这么认为的。 」端正的打工人态度，引发全场爆笑。



李泳知听完之后爆笑不已，说道：「还是第一次看到有人自我介绍说是合同制员工。 」Key不假思索地称：「当然是合同制，公司又不是家人，说什么傻话，大家只是相辅相成（互相帮助）的关系。 」说完之后，Key立刻又补充道：「我爱我们公司，很爱！」



Key作为偶像男团SHINee的一员，已经出道了15年，且一直都是SM娱乐旗下艺人，除去入伍服役的时间，其他时候都兢兢业业，SHINee有团队活动时，努力打歌、宣传，团队休息期就独自上综艺，保持出镜率和人气，堪称是SM娱乐的劳模！

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