《还魂》韩国取景地自然风光超美！20大拍摄地点一次搜罗

tvN奇幻剧《还魂》将在今晚播出大结局，第一季有很多优美的镜头都是在韩国各地取景，看完真的很想去现场感受一下啊！

1. 咸安郡末伊山古坟群（함안 말이산 고분군）



2. 雪岳山权金城 （설악산 권금성）



3. 济州岛龙头海岸（제주도 용머리해안）



4. 咸阳郡弄月亭（함양 농월정）



5. 闻庆市仙游洞溪谷（문경 선유동계곡）



6. 潭阳鸣玉轩（담양 명옥헌）



7. 全罗南道康津郡白云洞园林 （전남 강진 백운동 원림）



8. 扶余圣兴山城（부여 성흥산성）



9. 旌善没云台（정선 몰운대）



10. 济州岛无愁川溪谷龙眼窟（제주도 무수천계곡 용안굴）



11. 甫吉岛洗然亭（보길도 세연정）



12. 断响谷——济州岛体岳（제주도 체오름）



13. 江原道铁原郡孤石亭（철원 고석정）



14. 松林结界——庆尚北道漆谷Gasan Supia（경북 칠곡 가산수피아）



15. 泰安波涛里海蚀洞窟（태안 파도리 해식동굴）



16. 槐山漱玉瀑布（괴산 수옥폭포）



17. 抱川Art Valley天铸湖（포천 천주호）



18. 求礼双山赍壶西亭（구례 쌍산재 호서정）



19. 辰耀院——大邱启明大学韩学村（대구 계명대학교 한학촌 ）



20. 取仙楼——槐山《风之画师》摄影场（괴산 바람의화원 세트장 ）



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