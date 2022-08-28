《还魂》韩国取景地自然风光超美！20大拍摄地点一次搜罗

（封面图源：Netflix@《还魂》）
tvN奇幻剧《还魂》将在今晚播出大结局，第一季有很多优美的镜头都是在韩国各地取景，看完真的很想去现场感受一下啊！
1. 咸安郡末伊山古坟群（함안 말이산 고분군）
（图源：Netflix@《还魂》）
2. 雪岳山权金城 （설악산 권금성）
（图源：Netflix@《还魂》）
3. 济州岛龙头海岸（제주도 용머리해안）
（图源：Netflix@《还魂》）
4. 咸阳郡弄月亭（함양 농월정）
（图源：Netflix@《还魂》）
5. 闻庆市仙游洞溪谷（문경 선유동계곡）
（图源：Netflix@《还魂》）
6. 潭阳鸣玉轩（담양 명옥헌）
（图源：Netflix@《还魂》）
7. 全罗南道康津郡白云洞园林 （전남 강진 백운동 원림）
（图源：Netflix@《还魂》）
8. 扶余圣兴山城（부여 성흥산성）
（图源：Netflix@《还魂》）
9. 旌善没云台（정선 몰운대）
（图源：Netflix@《还魂》）
10. 济州岛无愁川溪谷龙眼窟（제주도 무수천계곡 용안굴）
（图源：Netflix@《还魂》）
11. 甫吉岛洗然亭（보길도 세연정）
（图源：Netflix@《还魂》）
12. 断响谷——济州岛体岳（제주도 체오름）
（图源：Netflix@《还魂》）
13. 江原道铁原郡孤石亭（철원 고석정）
（图源：Netflix@《还魂》）
14. 松林结界——庆尚北道漆谷Gasan Supia（경북 칠곡 가산수피아）
（图源：Netflix@《还魂》）
15. 泰安波涛里海蚀洞窟（태안 파도리 해식동굴）
（图源：Netflix@《还魂》）
16. 槐山漱玉瀑布（괴산 수옥폭포）
（图源：Netflix@《还魂》）
17. 抱川Art Valley天铸湖（포천 천주호）
（图源：Netflix@《还魂》）
18. 求礼双山赍壶西亭（구례 쌍산재 호서정）
（图源：Netflix@《还魂》）
19. 辰耀院——大邱启明大学韩学村（대구 계명대학교 한학촌 ）
（图源：Netflix@《还魂》）
20. 取仙楼——槐山《风之画师》摄影场（괴산 바람의화원 세트장 ）
（图源：Netflix@《还魂》）
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