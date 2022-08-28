收视回升！「最重要的还是『人』」，《今日的网漫》温心一席话点醒两位漫画家，与申大陆的故事最受推崇（EP.9）

呜呜呜每集都有泪点QQ

《今日的网漫》上周播出的第8集收视成绩跌到2.2%，不过本周的第9集明显回温，升至了2.9%。此集依旧有温暖动人情节，尤其温心与身大陆的故事线最受观众推崇，表示故事写得很动人、两位演员金世正与金道勋演得很好。

申大陆因为被控性骚扰而进了警局。看著申大陆为了画漫画而不停出事，温心语重心长的说：「漫画再重要也没有『人』」重要，你好像每次都忘了这一点。」申大陆噙著泪回应：「对我来说你是我的神，求求你不要抛弃我……」



同时间，总编辑努力说服《走吧走光机》马海奎漫画家能释出版权让Neon网漫改编，只不过马海奎沉溺在无法画漫画的空虚之中成日酗酒。总编辑让温心了解马海奎的状况，提醒她「把漫画视为所有的漫画家都需要特别关心」、希望她多注意申大陆。



温心明白总编辑的话，便找申大陆吃饭、让申大陆明白画好漫画之前得照顾好自己。申大陆的《Feeb兵器》最终顺利上架且获得极佳反响，温心与他通电话，两个人都泪流不止。



温心后来意外帮助了马海奎的女儿、更深入了解马海奎的状况。温心找上马海奎，如同对申大陆所说的提醒马海奎：首要照顾的对象是宥娜，不是画不了漫画的空虚。马海奎因此话幡然醒悟，西装笔挺的亲自来到Neon签约。



温心用自己的方式一步一步帮助漫画家们、帮助Neon网漫，不过重要的副总编石智亨却可能被挖角……下集第10集预告显示石智亨还在犹疑当中，而具俊英则被本部长强迫选边站，另外亦可能会揭开具俊英姐姐具爱莉死亡的真相。具爱莉生前是GINGERtoon编辑，过世的时候家属对GINGERtoon无法谅解，为什么呢？



（注：本周《今日的网漫》在韩电视播出时间依旧为26、27日，不过海外OTT延期至27、28日播出，第10集今晚才会上架。）

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