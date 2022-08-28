收視回升！「最重要的還是『人』」，《今日的網漫》溫心一席話點醒兩位漫畫家，與申大陸的故事最受推崇（EP.9）

嗚嗚嗚每集都有淚點QQ

《今日的網漫》上週播出的第8集收視成績跌到2.2%，不過本週的第9集明顯回溫，升至了2.9%。此集依舊有溫暖動人情節，尤其溫心與身大陸的故事線最受觀眾推崇，表示故事寫得很動人、兩位演員金世正與金道勳演得很好。

申大陸因為被控性騷擾而進了警局。看著申大陸為了畫漫畫而不停出事，溫心語重心長的說：「漫畫再重要也沒有『人』」重要，你好像每次都忘了這一點。」申大陸噙著淚回應：「對我來說你是我的神，求求你不要拋棄我……」



同時間，總編輯努力說服《走吧走光機》馬海奎漫畫家能釋出版權讓Neon網漫改編，只不過馬海奎沉溺在無法畫漫畫的空虛之中成日酗酒。總編輯讓溫心了解馬海奎的狀況，提醒她「把漫畫視為所有的漫畫家都需要特別關心」、希望她多注意申大陸。



溫心明白總編輯的話，便找申大陸吃飯、讓申大陸明白畫好漫畫之前得照顧好自己。申大陸的《Feeb兵器》最終順利上架且獲得極佳反響，溫心與他通電話，兩個人都淚流不止。



溫心後來意外幫助了馬海奎的女兒、更深入了解馬海奎的狀況。溫心找上馬海奎，如同對申大陸所說的提醒馬海奎：首要照顧的對象是宥娜，不是畫不了漫畫的空虛。馬海奎因此話幡然醒悟，西裝筆挺的親自來到Neon簽約。



溫心用自己的方式一步一步幫助漫畫家們、幫助Neon網漫，不過重要的副總編石智亨卻可能被挖角……下集第10集預告顯示石智亨還在猶疑當中，而具俊英則被本部長強迫選邊站，另外亦可能會揭開具俊英姐姐具愛莉死亡的真相。具愛莉生前是GINGERtoon編輯，過世的時候家屬對GINGERtoon無法諒解，為什麼呢？



（註：本週《今日的網漫》在韓電視播出時間依舊為26、27日，不過海外OTT延期至27、28日播出，第10集今晚才會上架。）

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