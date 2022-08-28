【分集剧情】《还魂》张煜悟到打破结界的唯一方法，假王妃的秘密再也瞒不住了！（ep.19）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第19集里张煜决定牺牲自己换取大家离开结界，但此举似乎让他和盟友间产生裂隙。

*以下内容包含第19集关键剧情！



打破结界

张煜在冰石结界内使用弹水法，成功将结界化为雨水消融，但也因此失去所有术力，和落寿一样成为普通人。 张煜表示自己负责闯祸、世子负责善后，世子的理解则是张煜愿意让出功劳。 结界消失后天空出现帝王星，众人走进精进阁见到世子，便以为世子就是传说中的帝王星。



王妃的秘密

超妍和当具来盖马谷寻找线索时偶遇父亲陈优拓，尾随他而发现了真王妃所在之地。 四人一起回到松林，朴进在王室和陈武面前揭穿崔氏巫女姐弟的阴谋。 巫女弟弟为劝说姐姐逃跑而选择自尽，巫女被逼到绝路，决定不顾世子等人性命销毁冰石，但被云游归来的朴进用身体挡下法术。 朴进向众人坦言是自己最先使用换魂术，以死谢罪，终於让争执告一段落。



徐律的守护

张煜告诉无德徐律早已知道她的还魂人身份，不会说谎的他一直在尽全力守护落寿。 无德把鸟哨还给即将返乡的徐律，短暂回到落寿身份向他道谢和道别：断响谷的回忆十分美好，但当时的落寿已不存在於世上。 徐律一语双关地说，这次他的伤口会彻底愈合。 （这段太让人心碎了啊T^T）



张煜求婚啦！

无德重新回到下人身份，来取仙楼办事时顺便替陈超妍试穿婚礼服装。 张煜看著新娘打扮的无德，一脸认真地说：我要退出师门，然后请你嫁给我。 （太甜啦！）



世子黑化？

陈武密会世子，称只有自己能帮他除掉帝王星主人的威胁，重振声望。 世子得知张煜才是真正的帝王星，喃喃说：「我如此渴望的东西，原来属於张煜。」



下集预告里，超妍和当具举办婚礼，无德也决定嫁给少爷。 陈武向无德摇铃，无德神情恍惚、半夜突然呆坐起来，难道是被陈武的邪术控制？ 今晚就是第一季大结局，拜托编剧不要太虐啊，切拜切拜！



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