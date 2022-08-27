电影《魔鬼对决》要拍摄番外篇！李政宰不只担任主演还担任导演，季播剧《雷》预计明年（2023年）开机

无情的追击者「雷」也是李政宰的「人生角色」之一，大叔演反派又有另外一种魅力！



曾於2013年合作《暗黑新世界》的黄晸玟、李政宰，於2020年「二搭」主演《魔鬼对决》。剧情描述泰国发生震惊人心的绑架事件，完成最后杀人任务的杀手仁南（黄晸玟 饰），在得知此事件与自己有关后，随即前往泰国，并与助手开始追查真相。另一方面，得知自己的兄弟被仁南杀害的雷（李政宰 饰）为了复仇，也前往泰国。惨烈的暗杀者与无情的追击者，展开一场没有底线的猛烈追击。



杀手「雷」一登场随即抓住观众的视线，强大的气场和华丽的武打动作，令人印象深刻。电影篇幅有限，无法完整交代雷的过去，也留下许多想像空间和悬念。作为「魅力反派」之一，终於有机会看到更多关於雷的故事了！



有消息指出，《魔鬼对决》将制作番外篇，以季播剧的形式拍摄延伸作品《雷》。预计拍摄3季，每季8集，描述杀手「雷」的生平故事，以及他与他追杀的目标之间的对决。李政宰将继续饰演「雷」，还会参与执导，将在明年（2023年）开机。

李政宰在韩国原本就是极具代表性的「影帝」，去年（2021年）其主演Netflix原创剧《鱿鱼游戏》大大打开国际认知度，可谓「声名远播」。近期，他与好友郑雨盛积极宣传新片《猎首密令》，演而优则导的他获得许多好评。接下来的李政宰也是行程满档，除了《鱿鱼游戏2》的拍摄，还有《魔鬼对决》延伸作品《雷》的计画，令人期待。

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