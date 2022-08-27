第四位恶人公开！《犯罪都市4》继尹启相、孙锡求、李浚赫后第四位反派可能由金武烈出演！

说要拍出至少8集的马东石系列电影《犯罪都市》，在第二集还未上映时就公开了第三集的坏人将由李浚赫担任，而今日也公开第四集的反派，可能由之前曾与马东石合作《极恶对决》的金武烈演出。

据业界消息传出，《犯罪都市4》找上了金武烈担任反派演出，也是继尹启相、孙锡求、李浚赫后的第四人。在2017年首度在大萤幕与观众们见面的《犯罪都市》创下票房佳绩与高话题讨论度，《犯罪都市2》在韩国上映时更是突破1000万观影人次，海外各地也颇受好评。



观众们相当喜爱《犯罪都市》中马东石所饰演的怪物刑警「马锡道」，他总是在最终徒手与歹徒进行精采对决，将对方绳之以法。而他的团队成员们从第一集到第二集也可看出明显的实力成长，各个开始能够独当一面，成为团队合作不可或缺的一环。而《犯罪都市》系列电影更重要更抢眼的角色，则是每一次杀人不眨眼手段凶残的反派恶人，最新的第四集传出可能由金武烈担任。



演员金武烈在九月将有一部续集喜剧电影《政客诚实中2》将在韩上映，而他今年也演出了Disney+《GRID迷网追凶》，Netflix《少年法庭》等，接下来也将出现在Netflix的《SweetHome 2》与《SweetHome 3》作品中，以及SBS即将播出的《Trolly》等，可说是作品一部接一部穿梭大小萤幕，现再传出他即将再度与马东石合作演出《犯罪都市4》，之前在《极恶对决》中金武烈饰演警察，马东石则饰演黑道大哥，《犯罪都市4》中可能两人角色即将对调，令观众们相当期待。



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