《非常律师禹英禑》弟弟演员的秘密！戏份早拍完却不能公开，最后两集曝光大获好评

ENA电视台口碑佳作《非常律师禹英禑》先后邀请具教焕、金赫拉等不少演员来客串，上周最后两集又出现了新角色——英禑同母异父的弟弟、新人演员崔贤珍饰演的「崔尚贤」。

姐弟俩都在特定方面有过人天赋，虽然在成长过程中并无交集，但弟弟就连吃饭卷前摆放整齐、竖著入口的习惯都跟姐姐如出一辙，无需过多说明都让人完全理解两人之间的血缘关系，让观众对小演员的表现赞不绝口。





饰演崔尚贤的是2008年出生的小演员崔贤珍，据悉这个角色原本就存在於剧中，而崔贤珍在开拍前三周通过面试，播到四五集时就已完成大部份戏份。 但因为是最后才出现的关键人物，崔贤珍及家人在前14集播出期间必须守口如瓶，每当被亲友问起时妈妈只好用「以后会出来」糊弄过去，想必忍得十分辛苦XD



崔贤珍为接近英禑的形象做了很多努力：模仿英禑的音调和手指动作、练习像英禑一样竖著吃饭卷，还临时学了魔术方块。 剧中除了姐弟在办公室见面那一场戏之外，所有包含魔术方块的戏份都是他亲自完成。



崔贤珍此前只演过两部作品，一个是去年上映的出道电影《兹山鱼谱》，另一个是今年初公开的TVING剧集《猪猡之王》，当时备受好评的三位小演员之一就是他。 期待崔贤珍未来更好的发展呀！



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