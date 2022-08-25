这颜色一般人真的Hold不住！孙艺真最新秋日杂志画报：最美的准妈妈♥

准妈妈孙艺真通过秋季海报展露了近况。

作为品牌Valentino的大使，孙艺真为品牌拍摄了秋季海报，大展高级魅力，完美演绎常人难以消化的桃红色，从娇俏一字领亮片连衣裙，到典雅的连身裤，再到气场强大的西装LOOK，造型不同，孙艺真的气质也不同，不愧是百变女神。一套裙装LOOK已经能看出孙艺真的孕肚，原本的优雅女神又多了一份妈妈的柔和。



为了养胎、待产，孙艺真剪掉了标志性的长发，俏丽的及肩中长发，引爆网友热议，赞叹：「什么发型都适合」、「最美孕妇」等。



今年3月底孙艺真和炫彬成婚，3个月后就宣布怀孕，男神女神升级为准父母。已婚的孙艺真不时在SNS上晒厨艺，手艺完全不输大厨，看照片就知道肯定色香味俱全。



不过，官宣怀孕后的孙艺珍没有曝光过正脸照，直到前不久参加线下品牌活动时终於公开怀孕身姿，比孕前略圆润，整个人都散发出幸福、柔和的氛围，状态极佳。



[팝업]'현빈' 손예진, 단발 변신 근황..임신으로 볼살 올라도 청순 (출처 : 헤럴드POP | 네이버 TV연예) https://t.co/gkywiQ6rui pic.twitter.com/hJJ1vTunAn — 아기공룡둘리926 (@doollee3) August 18, 2022

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