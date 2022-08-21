爱豆界三大未解之谜，什么时候才能见到这些传说中的人物

大家有听说过韩国爱豆界的三大未解之谜吗？

比车银优还帅的亲弟弟

车银优从出道开始，名字后缀全都和颜值有关，什么「脸蛋天才」、「漫撕男」、「统一饭圈审美」、「 本命是本命，车银优是车银优」等等，无一不证明他在韩娱圈里颜值的地位，绝对属於站在颜值顶峰的人物，就连同行见了他都惊到说不出话。 然而ASTRO的队友却说车银优的弟弟比车银优还要帅，身高也更高。 车银优弟弟，真的不考虑出道吗？ 兄弟俩绝对可以称霸韩娱圈！！！



比张员瑛还要美的姐姐

张员瑛作为四代团中的颜值担当，长相精致如同洋娃娃一般，是无数女生想要「以这张脸活一天试试看的」代表人物，然而她出道当时，熟悉她家的朋友们竟然表示：「怎么不是老大，反而是老二出道呢？ 」在大家的心目中，大女儿要比二女儿更适合娱乐圈。 比张员瑛还要美的姐姐，我们什么时候才能一睹真容？



比KARINA还要美的姐姐

aespa成员KARINA从出道开始就一直被广大网民称是「AI建模脸」，很多出圈神图也具有很强的AI感，她的脸型各个角度去看都是饱满平滑流畅的。 KARINA不仅脸长得完美，连身材也和AI一样，几乎看不见一点赘肉，腰细腿长，让人看了忍不住吐槽造物主实在不公平。 据说KARINA的亲姐姐人也超美，是一名护士，但从来不对外透露KARINA是妹妹。姐妹俩同框的照片我们什么时候能看到？



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