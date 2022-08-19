《非常律师禹英禑》大结局收视17.5%刷新高！朴恩斌＆姜泰伍发表终映感言：「感谢大家的喜爱」

《非常律师禹英禑》昨晚（18日）播出大结局，以全国收视17.5%、首都圈收视19.2%、最高瞬间21.9%，刷新自身最高纪录，圆满结束。主演朴恩斌、姜泰伍也通过所属社发表终映感言。

朴恩斌在《非常律师禹英禑》饰演同时拥有天才头脑和患有自闭症类群障碍症的「禹英禑」。从声音到手势、走路、眼神等角色完美投入，演技让观众感叹不已。



她说：「《非常律师禹英禑》顺利结束。希望《禹英禑》今后也能给大家留下美好的回忆，真心感谢大家对这部好作品的热爱。因爲喜爱英禑，我也得到了更大的力量，再次表示衷心的感谢。」



姜泰伍饰演与禹英禑交流并陷入陌生感情的「李浚浩」一角。初期李浚浩温柔的魅力开始慢慢渗透到观众中，逐渐向英禑展现直行魅力，让观众们超心动。



姜泰伍：「在拍摄这部作品的时候，也只是想著要为各位拍出更好的作品，但是无论是对作品还是我个人，真的非常感谢给予了这么多的爱。辛苦的工作人员们的努力没有白费，这都是多亏了观众。我也会继续思考要如何用更好的演技报答大家的爱，再次真心感谢大家喜爱和喜爱《非常律师禹英禑》和李浚浩。」



他接著说：「就像剧中英禑和浚浩一起配合默契通过旋转门一样，我也作爲演员也藉著《非常律师禹英禑》通过新的旋转门。希望无论是我还是观众，都可以记住可以让我们笑、一直留在我们身边的《非常律师禹英禑》。」



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