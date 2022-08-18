「演员陆星材」要来啦～继《鬼怪》《双甲》再演遇鬼神，《金汤匙》首支预告遇上「金汤匙奶奶」

想到三神奶奶～期待陆星材表现！

出身男团BTOB的陆星材同时也在戏剧圈耕耘著，退伍后的他终於要迎来全新电视剧作品《金汤匙》，首支预告今（18日）出炉。

预告中，一位神秘的奶奶（宋玉淑 饰）摆著地摊，地摊上的商品标示尽是号称有作用的宝物，例如「能发财的绣球」，然后摊位上的一颗玻璃珠滚向了陆星材饰演的「李承天」脚边。李承天拿起了玻璃珠，神秘奶奶便拿起金汤匙问他：「怎么样？要不要成为有钱人？」



《金汤匙》的故事就从这里开始，描述贫困家庭出身的李承天（陆星材 饰），拿到了神秘的「金汤匙」，和有钱人家出身的朋友黄泰勇（李钟元 饰）交换了命运成为金汤匙，是李承天这个「后天金汤匙」的人生冒险故事。

▼李承天（陆星材 饰）剧照



▼黄泰勇（李钟元 饰）剧照



此奇幻的情节不禁令人想起陆星材过去的作品《孤单又灿烂的神－鬼怪》与《双甲路边摊》，两部都是相当经典的鬼神体材韩剧。在《孤单又灿烂的神－鬼怪》中，陆星材饰演的「柳德华」莫名其妙就和鬼怪与阴间使者同居，还和三神奶奶有段缘分；在《双甲路边摊》里，陆星材饰演的「韩江培」，只是光顾一个路边摊却意外成为其中的工读生，和鬼神一起共事了。

▼《孤单又灿烂的神－鬼怪》柳德华剧照、与三神奶奶相遇名场面



▼《双甲路边摊》韩江培



不知道《金汤匙》除了交换命运之外，还有什么玄妙情节呢？《金汤匙》改编自同名Naver网络漫画，9月23日起每周五六晚间9点50分首播，接档《黑话律师》。



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