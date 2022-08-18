「演員陸星材」要來啦～繼《鬼怪》《雙甲》再演遇鬼神，《金湯匙》首支預告遇上「金湯匙奶奶」

想到三神奶奶～期待陸星材表現！

出身男團BTOB的陸星材同時也在戲劇圈耕耘著，退伍後的他終於要迎來全新電視劇作品《金湯匙》，首支預告今（18日）出爐。

預告中，一位神秘的奶奶（宋玉淑 飾）擺著地攤，地攤上的商品標示盡是號稱有作用的寶物，例如「能發財的繡球」，然後攤位上的一顆玻璃珠滾向了陸星材飾演的「李承天」腳邊。李承天拿起了玻璃珠，神秘奶奶便拿起金湯匙問他：「怎麼樣？要不要成為有錢人？」



《金湯匙》的故事就從這裡開始，描述貧困家庭出身的李承天（陸星材 飾），拿到了神秘的「金湯匙」，和有錢人家出身的朋友黃泰勇（李鍾元 飾）交換了命運成為金湯匙，是李承天這個「後天金湯匙」的人生冒險故事。

▼李承天（陸星材 飾）劇照



▼黃泰勇（李鍾元 飾）劇照



此奇幻的情節不禁令人想起陸星材過去的作品《孤單又燦爛的神－鬼怪》與《雙甲路邊攤》，兩部都是相當經典的鬼神體材韓劇。在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中，陸星材飾演的「柳德華」莫名其妙就和鬼怪與陰間使者同居，還和三神奶奶有段緣分；在《雙甲路邊攤》裡，陸星材飾演的「韓江培」，只是光顧一個路邊攤卻意外成為其中的工讀生，和鬼神一起共事了。

▼《孤單又燦爛的神－鬼怪》柳德華劇照、與三神奶奶相遇名場面



▼《雙甲路邊攤》韓江培



不知道《金湯匙》除了交換命運之外，還有什麼玄妙情節呢？《金湯匙》改編自同名Naver網絡漫畫，9月23日起每週五六晚間9點50分首播，接檔《黑話律師》。



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