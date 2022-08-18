恋人 → 夫妻 → 孩子父母！张赫＆张娜拉「四搭」出演新剧《Family》，预计在明年上半年播出！

恋人 → 夫妻 → 孩子父母！张赫＆张娜拉「四搭」出演新剧《Family》，预计在明年上半年播出！

韩剧   2022年8月18日   星期四15:35   Yuan  

（封面图源：ascendio、LAWON文化、SBS《开朗少女成功记》剧照、MBC《命中注定我爱你》剧照）

张赫＆张娜拉在2002年合作过《开朗少女成功记》，2014年一起拍摄《命中注定我爱你》后，又迅速合作了独幕剧《久违的再见》。日前传出要第四度合作《Family》，也让不少剧迷们都相当期待！

（图源：SBS《开朗少女成功记》剧照）（图源：MBC《命中注定我爱你》剧照）（图源：MBC《久违的再见》官方海报）

《Family》讲述平凡的职场人同时也是杀手、拥有著两副面孔的丈夫和家务事做得很好的妻子，一起为了家人孤军奋斗的故事。此前张赫透露过：「他与张娜拉将在新剧饰演孩子父母。」
 

张赫饰演「权道勋」，有著8岁的女儿，10年期间持续爱著自己的妻子宥拉，但是...完美的丈夫也有著缺点，就是很忙碌，因为各种工作让他奔波於各国，不得不疏忽自己的家人。他还有著不可告人的秘密，真正的职业是伪装成贸易公司职员的国情院黑色要员。黑色要员也是经过特别选拔，作为百发百中的狙击手，是个完美的精英。
（图源：ascendio）

张娜拉饰演「姜宥拉」，对於宥拉来说，道勋的家人就像是永久的乐园，宥拉为了守护他们而努力，但享受幸福的现在时，她总有著不安感。失去亲生父母之后，在海外发生的过去总是伴随著她，也时常想起养父母最后的模样。
（图源：LAWON文化）

而《Family》预计在8月中开始进行拍摄，会拍摄到明年3月中，预计在明年上半年播出！两人每隔10年就合作一次，从第一次演恋人，第二次演夫妻但没有孩子，这次则要升格孩子父母，大家可以期待一下啦～！

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