《Running Man》PD根本极限职业！宝弼PD即将卸任，回顾他的受难记：跌入泥沼、闪到腰、闻脚臭

闻脚臭就是史上最极限，没有错吧XDD

《Running Man》主PD崔宝弼本月初确定从《Running Man》请辞，许多观众备感不舍。回顾宝弼PD从老么PD熬成主PD过程可不简单，不仅要亲自测试各种惩罚，也经历各种苦难，总让观众惊呼：「《Running Man》PD根本是极限职业啊！」以下就来回顾宝弼PD生涯几大受难时刻：

跌入泥沼还大海捞针找鞋（EP.396）

虽然已经是「讲到烂」的话题，但想必还是每看必笑的场面吧！完整事情经过是这样的……李光洙为了逃跑不惜跑进潮间带，奋战精神虽然值得尊敬，但可是累惨整个团队！

时任老么PD的崔宝弼奉命叫回李光洙，光是走入泥沼就很艰难了，更因为要扶起李光洙摔得狗吃屎，连刘在锡都看不下去：「比起我们，看看宝弼……」



一申狼狈的宝弼苦难还没结束，还得为了找回赞助李光洙的鞋子再次走回潮间带大海捞针，李光洙身为罪魁祸首却彷佛事不关己的指挥：「各位对不起！如果是我的鞋还没关系，但那是赞助的一定要找到！太阳要下山了，请抓紧时间！」



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测试游戏闪到腰（EP.461）

PD难免要自己测试游戏，某次任务中的背人挑战，刘在锡、梁世灿等人因为纷纷挑战失败，便喊宝弼来感受挑战到底有多难。宝弼状况比成员们更糟，硬撑著背嘉宾张真熙的下场就是大惨叫、扶著腰下场……



宝弼小时候可是因脊椎侧弯开过刀，所以腰不太好，幸好他平时有在运动，多年过后腰看起来是满健康的(?)，还能伏地挺身30下以上（根据《Gym钟国》）。



顺带一提，宝弼为了测试游戏遭受的苦难不止这次，先前EP.248也曾播出他测试「高空坠落」的画面，想必私下测试的游戏更多了，只能说比较菜的PD「很难当」。

▼影片



成员不听话却要被赏巴掌（EP.497）

熬了几年，宝弼终於接任主PD，但遇上李光洙还是没好事。EP.497专注力任务，李光洙一直分心也一直被扣R币，屡试不爽。第三次的时候，李光洙忍不住赏了宝弼巴掌，宝弼自己也觉得很好笑。



先前也曾有过一次游戏，李光洙觉得宝弼偏袒全昭旻乱数西瓜种子个数，二话不说就直接动手了。

▼影片



鉴定谁才是脚臭犯人（EP.538）

某次众人脱鞋行动，有鼓臭味弥漫开来，梁世灿后来默默和刘在锡打小报告，称臭味是从全昭旻身上传来的。众人为了公平起见，决议让宝弼一个一个闻……结果犯人就是一开始检举全昭旻的梁世灿！



当个PD也要闻脚臭……这大概是许多观众认定《Running Man》PD是极限职业的重要关键吧！

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