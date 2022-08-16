出道10年首次挑战演技！宋旻浩《极速首尔》剧照曝光，将与「影帝」刘亚仁产生对决！

Netflix 原创电影《极速首尔》以1988年首尔奥运会开幕式为背景，面对全世界都为之疯狂的奥运会，首尔的氛围也变得沸腾。

「上溪洞至尊队」进行著VIP秘密资金调查，在趁热追击隐藏的秘密资金的作战中，投入了拥有超强驾驶实力的新人车手，展现了火热的急速追击。而「上溪洞至尊队」组成成员有：东旭（刘亚仁 饰）、宇杉（高庚杓 饰）、福南（李奎炯 饰）、允熙（朴柱炫 饰）和俊基（邕圣佑 饰）。



作爲 WINNER 成员兼 SOLO 艺人，活跃在多个领域的宋旻浩（MINO）也将在《极速首尔》首次挑战演技。剧中，宋旻浩饰演「带鱼」与「上溪洞至尊队」在同一个小区出生长大，他唯独对东旭产生嫉妒心，想要战胜他。《极速首尔》方面：「宋旻浩从心狠手辣的一面到自然的演技都表现得淋漓尽致，将给观众留下深刻的印象。」



公开的剧照中，宋旻浩身穿红色运动服，服装与一行人统一，他坐在汽车驾驶座上，皱著眉头，眼神扫射旁边汽车的某个人。向空中握拳的剧照会是什么情况，刺激了观众的好奇心。



另外，10日公开的预告中的 OST ，是宋旻浩和 Dynamic Duo 的 Gaeko 一起参与，充分展现了作爲音乐人的面貌。而《极速首尔》将在8月26日上线。

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