殷志源＆曺圭贤出演新综艺《看我的肩膀，都要脱臼了》！是一档让客人坐下后，自己开始斗嘴的脱口秀 XD

新综艺《看我的肩膀，都要脱臼了》（导演：罗暎锡、河武成）由「殷曹关系」殷志源＆曺圭贤出演，是一档让客人坐下，然后他们自己开始斗嘴的令人心酸的脱口秀，也是《肩膀舞要跳到什么时候啊》的第二季。

「殷曹关系」是以殷志源、曹圭贤的姓氏而取，指的是每次见面都展现出与众不同综艺感的两人。虽然是至亲，但两人一直吵吵闹闹的默契度，通过上一季和多个节目中得到了证明， 他们这次将会邀请客人一边享受风流、一边吵吵闹闹的样子，给观众们带来欢笑。



另一方面，本季的主题是「正装」。第一季中穿著韩服享受风流的圭贤，增添了趣味性，为了配合新的概念，Logo 中的人物也从长袍转变为正装，殷志源、曹圭贤将穿著正装营造更精练的氛围，同时还将展现不知跳跃到哪里的幼稚活泼脱口秀。



而嘉宾阵容也是期待的亮点，从演艺圈内两人的至亲，到观众熟悉的客人，还有精通风流的专家，预计将有各种各样的人到访，他们与嘉宾们一起创造的笑容、协同效应也备受期待！

另外，《看我的肩膀，都要脱臼了》一样是5分钟编排的综艺，将在26日晚上10点30分於 tvN 首播，完整版则会在 YouTube 频道十五夜（채널 십오야）公开。

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