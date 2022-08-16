出道10年首次挑戰演技！宋旻浩《極速首爾》劇照曝光，將與「影帝」劉亞仁產生對決！

Netflix 原創電影《極速首爾》以1988年首爾奧運會開幕式為背景，面對全世界都為之瘋狂的奧運會，首爾的氛圍也變得沸騰。

「上溪洞至尊隊」進行著VIP祕密資金調查，在趁熱追擊隱藏的秘密資金的作戰中，投入了擁有超強駕駛實力的新人車手，展現了火熱的急速追擊。而「上溪洞至尊隊」組成成員有：東旭（劉亞仁 飾）、宇杉（高庚杓 飾）、福南（李奎炯 飾）、允熙（朴柱炫 飾）和俊基（邕聖祐 飾）。



作爲 WINNER 成員兼 SOLO 藝人，活躍在多個領域的宋旻浩（MINO）也將在《極速首爾》首次挑戰演技。劇中，宋旻浩飾演「帶魚」與「上溪洞至尊隊」在同一個小區出生長大，他唯獨對東旭產生嫉妒心，想要戰勝他。《極速首爾》方面：「宋旻浩從心狠手辣的一面到自然的演技都表現得淋漓盡致，將給觀眾留下深刻的印象。」



公開的劇照中，宋旻浩身穿紅色運動服，服裝與一行人統一，他坐在汽車駕駛座上，皺著眉頭，眼神掃射旁邊汽車的某個人。向空中握拳的劇照會是什麼情況，刺激了觀眾的好奇心。



另外，10日公開的預告中的 OST ，是宋旻浩和 Dynamic Duo 的 Gaeko 一起參與，充分展現了作爲音樂人的面貌。而《極速首爾》將在8月26日上線。

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