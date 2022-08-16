《Running Man》金钟国再为规则质疑宝弼PD，结果又被回呛到无言以对XD

「下周要辞职的PD」……这代表礼拜日就要告别宝弼PD吗QQ

14日播出的《Running Man》EP.616，宝弼PD又语出惊人啦！而且这次也是起因金钟国质疑规则XD

先回顾《Running Man》去年12月播出的EP.584，成员们决定玩脸色游戏决定反应游戏的队伍顺序，最后剩下金钟国与龄智对付刘在锡，金钟国悄悄提示龄智，但龄智只喊声没坐下。金钟国开始和宝弼PD争取：「一般来说玩这游戏，发出声音就能淘汰啊！」



想不到宝弼PD没跟他解释太多，只回一句：「今天就想这样啊！」金钟国只能笑笑仰天服从：「啊……OK……」



《Running Man》最新的EP.616又出现类似场面。事情要从朱宇宰讲起，玩网式足球附加平语游戏时，朱宇宰得意忘形的跑去和宝弼PD讲话：「我现在得分率有70%呢！」结果讲了敬语被扣分，走回来就被同队的金钟国教训。



不用多久，金钟国听见PD讲敬语便对他直言：「你为什么说敬语？」结果PD随即用平语回他：「那你扣我分试试！」十足挑衅又很有笑果，金钟国自己都笑了。



搞笑却也令人感伤的是，字幕写了一句：「据说世上胆子对大的是『下周就要辞职的导演』」，宝弼PD本月初确定从《Running Man》请辞，很可能下周日（21日）就是宝弼PD最后的录制集数了。金钟国质疑PD的画面以后也许也没什么机会看到了，因为在《Gym钟国》里，宝弼PD说金钟国就是因为不太听男PD的话，才分配女PD给他啊！也就是即将接手《Running Man》的崔馨仁PD。



▼EP.616网式足球完整片段



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