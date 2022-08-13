《非常律师禹英禑》人权律师原型是前首尔市长朴元淳？ 剧组强烈否认：「与特定人物无关」

近日有网友指出《非常律师禹英禑》第12集的人权律师「柳齐夙」和已故首尔市长朴元淳存在多处相似，质疑有美化嫌疑，剧组对此做出了回应。

《非常律师禹英禑》好几个故事都有参考真实发生过的案件，上周四播出的12集「白鱀豚」也是以一位律师的回忆文章为原型。 剧中米尔生命以不当方式劝导女职员自主辞职，女性人权律师柳齐夙为遭到解雇的女职员辩护。



原型案件是1999年的「农协社内夫妇解雇事件」，当时由3人共同担任律师，其中一人就是朴元淳。 部份网友指出，剧中柳齐夙朗读了诗人安度昡的《一块煤砖》，朴元淳也曾在2010年做砖煤传递志愿活动时朗读同一首诗; 柳齐夙在屋顶种菜，朴元淳也曾推行在屋顶种菜的政策; 柳齐夙办公室里的标语牌贴满便利贴，朴元淳的办公室墙面也曾贴满便利贴； 剧中多次提到从水族馆放归大海的三只海豚，当年做出放归决定的人也是朴元淳。因此质疑该剧「刻意美化朴元淳」。



对此，《非常律师禹英禑》剧组进行了强烈否认：「12集和其他集数一样是从事件集中挖掘而来，与特定人物无关，请勿进行过度解读和臆测。」

此外，朴元淳从1983年开始担任人权律师，2011年上任首尔市长并成功获得两次连任。 2020年MeToo运动期间被女秘书起诉性骚扰，次日深夜被警方发现自杀身亡，遗书中表示「向所有人致歉」。

韩网友也对这一猜测感到无语，猜测提出该主张的「部份网友」是来自男超社区、对优秀的女性角色看不顺眼：「追剧时完全没想到朴元淳耶」、「他的家人可能都没想到呢，您是粉丝会成员吗？」 、「原本不知道呢，感谢告知kk」、「这样的案件应该有很多吧」、「当时跟劳动和女性人权相关的案子几乎都有朴元淳挂名，因为他是女性民友会的律师团成员」、「电视剧就当电视剧看吧」。



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