Super Junior有新团综《Surfer Junior》！利特、神童、厉旭、圭贤当社长，带领职员JR金钟炫、金宝罗、「两个金江珉」

这家店一定很欢乐XDD

Super Junior每次回归都会推出团体综艺节目，如招牌的《SJ Returns》，去年也推出了《㈱SJ Global》。而今年呢？虽然没有全员到齐，但也有一半成员参与。

Super Junior利特 神童、厉旭与圭贤将带来全新节目《Surfer Junior》，据官方IG目前发文仅知和「冲浪」（Sufer）与「经营」有关。利特、神童、厉旭与圭贤共同担任社长，带领职员金钟炫（原NU'EST JR）、《天空之城》金宝罗、《衣袖红镶边》金康民（另译金江珉）与《致我的星星》金江珉（另译金强民），共8人在东海Surfyy沙滩展开特别的营业记。



比较有趣的是，里头两位职员同名同姓皆叫「김강민」，一位1995生，一位1998年生，不晓得社长们到时候怎么将两人分开称呼？Super Junior四位成员突然要「冲浪」也让粉丝感到疑惑发问：「但谁真的会冲浪？」不过更早的徵询顾客消息中显示《Surfer Junior》经营冲浪与饮食的复合式店家，让顾客们前来享受夏日浪漫露营，就不知道四位社长与四位职员有没有机会也下水冲浪了。

《Surfer Junior》尚未有开播消息，仅公开参与阵容，粉丝得再耐心等待了。

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