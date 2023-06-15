《紧急迫降》《如果雨之后》疑造假观影人次，警方扣押多家电影院与发行商如CGV、乐天影院、Showbox

近日，韩国三家电影院与三家电影发行商，因涉嫌造假观影人次，遭到韩国警方以妨碍公务为理由进行扣押搜查。

首尔警察厅反腐败与公共犯罪调查组，13日上午对CGV、Megabox、乐天影院三家电影院，以及Kidari Studio、乐天娱乐、Showbox三家发行商，执行了扣押搜查令，缘由即为涉嫌造假观影人次、捏造票房排名，妨碍了电影振兴委员会（映畵振兴委员会，隶属韩国国家政府机关文化体育观光部）公务，影响电影振兴委员会营运的上映厅入场券综合电算网。



据TVDaily等媒体报导，警方接到相关情报后展开调查，已传唤综合电算网负责人作为证人，也掌握到了《如果雨之后》（雨若尚在场）、《紧急迫降》、《热血男子汉》（热血）等四部电影观影人次遭造假的线索，扣押搜查是为了确保电影票券发行纪录等资料尚在。



这波观影人次造假事件，最早在2021年上映的《如果雨之后》开始，上映第5周票房排名在两天内忽然从24名急升到第4名，由於没有任何逆行的理由，开始引发大众怀疑造假，怀疑是没有观众的「幽灵上映」，而当时《如果雨之后》一方解释是原本签约的宣传票没有用掉，才会导致票房突然急升的状况出现。



而去年8月上映的《紧急迫降》则是在预售率上面被质疑造假，因为部分影厅的深夜时段竟能同时售罄，10月就有议员提出来，认为是发行商自行购买电影票以造假排名。



韩国电影界这些年因Covid-19的关系受到很大冲击，即便解封也不见好转，就连大咖演员的电影无法带动韩国电影复苏，如今再传出一些电影票房造假，恐怕对韩国电影又会造成一大冲击。

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