【剧透】《非常律师禹英禑》EP.14信息量超大！新增CP Line，「鲸鱼CP」要BE了吗

《非常律师禹英禑》剧情进入尾声，新一集资讯量有点大！

第14集依旧围绕黄地寺收取过路费3000块（韩币，下同）是否合理的诉讼案展开。 黄地寺主持提到3008号国道建设当时的事情，称1983年修路前黄地寺就以修路会导致动物和人遭遇车祸而丧命为由一直反对，但政府并未听取僧人们的意见，而是强行开道修路，并让寺庙收取过路费。 主持认为一旦收费，会减少人流来往，可以减少杀生、避免车祸发生，因此坚持觉得收费是正确且必须要做的事情。



另一边「鲸鱼CP」的恋情也遇到了波折，禹英禑（朴恩斌 饰）先是听到李浚浩（姜泰伍 饰）姐姐所说的「你应该找让你幸福的人，而非需要你照顾的人」，接著又遇到了郑明锡（姜其永 饰）的前妻崔知秀（李允智 饰），和她聊完之后就陷入了「自己是否能够让李俊浩幸福」的苦恼中。 在和李浚浩一起看鲸鱼时，禹英禑一句「我们还是不要交往了」划清了两人的界限。 李浚浩伤心追问却没得到任何答案。



「鲸鱼CP」就这样分手了，但「郑明锡组」似乎又要多出一对社内CP，就是崔秀妍（河允景 饰）和权敏宇（朱钟赫 饰），崔秀妍了解到权敏宇从小的经历，并看到他之前鲜少流露出的人情味，内心开始动摇。



先是吐血，接著又在法庭上晕倒，连续折腾了2集的郑明锡律师被诊断为胃癌3期，5年生存率仅为30~40%，看得观众们大受打击。 作为观众们最喜欢的男配之一，是他会禹英禑的法律事业保驾护航，是他一心指导组内成员成长为可靠、专业的律师，也是他始终为委托者们考虑，力求最好的判决。 这样有血有肉、立体饱满的角色，编剧却安排了如此俗套的癌症梗，让观众们很揪心。



《非常律师禹英禑》离大结局仅剩下2集，第15集预告中禹英禑被通知「OUT」，权敏宇和崔秀妍抱著惊慌失措的她，令人十分好奇到底又发生了什么事情。剧情将走向何处，让我们继续关注吧。



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