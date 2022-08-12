完全不吃「你为什么每天穿同样的T恤」这一套的SHINee泰民！Key爆料：只有他自己不知道XD

这条韩饭圈通用彩虹屁，在这位爱豆面前完全行不通。

韩饭圈的迷妹迷弟们一定都知道这条彩虹屁（意思为粉丝们花式吹捧自己的偶像，浑身是宝，全是优点，字面意思为就连偶像放屁都能把它出口成章面不改色地吹成是彩虹 ）吧。粉丝们一脸疑惑地问：「欧尼/欧巴为什么每天都穿同样的T？」 此时爱豆的表情更加疑惑，反问：「什么？」然后粉丝会开心表示：「Cutie！」 粉丝们屡试不爽，爱豆们每次都被他们逗得哈哈大笑或害羞到想捂脸。然而这一套在SHINee泰民面前完全行不通！



因为泰民真的非常喜欢穿同一件T啊，一件T恤穿4年也是少见了，尤其是他这样人气火爆的爱豆团成员，挣的钱肯定不会少，只能说泰民太节约了。



这件T恤更是领子穿到松了许多依旧还在穿，从看不到锁骨到锁骨全部露出来，难道是泰民最爱的一件？算啦，就当是泰民送给粉丝的福利吧，毕竟欧巴的锁骨也不是天天能见到的。



有粉丝尝试套路泰民，没想到泰民却表示：「看起来像同一件，但是有细微的差别。」接著有人将聊天截图放到了Key的「孤独房」，Key解释：「他真的太搞笑了，明明是同一件衣服，只有他自己不知道，他一直相信有两件。」



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