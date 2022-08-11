《非常律师禹英禑》人物座位表：若与禹英禑及汪洋律师事务所的同事成了同学，你最想坐在谁的身边呢～

《非常律师禹英禑》的热播也衍生出了不少有趣的讨论。

比如，最近超流行的「选座位」，如果是你，你要和谁成为同桌呢？



심심해서 만들어본 우영우 자리 정하기



인용으로 다들 해주세요 어느 자리가 좋은지 pic.twitter.com/6x9YgkTdde — 로즈 (@0o0o0410) August 8, 2022

权敏宇（朱钟赫 饰）旁边的1号位：坐在这里就能压制住权敏宇，让他不能欺负wuli禹英禑。



韩宣荣（白智媛 饰）旁边的2号位：代表很有眼光，一定可以好好督促我学好专业课。



郑明锡（姜其永 饰）旁边的3号位：能力强、懂社交、团结同学的学霸！有不会的问题，问他就对了！



禹英禑（朴恩斌 饰）旁边的4号位：一定不能坐在这里，不然每分每秒都在关注可爱的她，完全无心学习吧！



李浚浩（姜泰伍 饰）旁边的5号位：校草级人物，开始纠结了！



董格拉米（朱玄英 饰）旁边的6号位：只要不吵著她睡觉，感觉做什么都可以！万一被人欺负了，还有人罩著！



太守美（陈庆 饰）旁边的7号位：全场死亡位置，动都不敢动！



柳齐夙（李凤辇 饰）旁边的8号位：2号学霸，压力很大！



崔秀妍（河允景 饰）旁边的9号位：冬日暖阳，谁会不喜欢呢？ 长得美、家境好、性格好、学习还好的完美同学！



小编决定坐在9号位置，先下手为强，大家怎么选呢？

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