《非常律师禹英禑》人物座位表：若与禹英禑及汪洋律师事务所的同事成了同学，你最想坐在谁的身边呢～

《非常律师禹英禑》人物座位表：若与禹英禑及汪洋律师事务所的同事成了同学，你最想坐在谁的身边呢～

明星   2022年8月11日   星期四08:30   Tracy  

（封面图源：ENA《非常律师禹英禑》）

《非常律师禹英禑》的热播也衍生出了不少有趣的讨论。

比如，最近超流行的「选座位」，如果是你，你要和谁成为同桌呢？

权敏宇（朱钟赫 饰）旁边的1号位：坐在这里就能压制住权敏宇，让他不能欺负wuli禹英禑。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

韩宣荣（白智媛 饰）旁边的2号位：代表很有眼光，一定可以好好督促我学好专业课。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

郑明锡（姜其永 饰）旁边的3号位：能力强、懂社交、团结同学的学霸！有不会的问题，问他就对了！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

禹英禑（朴恩斌 饰）旁边的4号位：一定不能坐在这里，不然每分每秒都在关注可爱的她，完全无心学习吧！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

李浚浩（姜泰伍 饰）旁边的5号位：校草级人物，开始纠结了！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

董格拉米（朱玄英 饰）旁边的6号位：只要不吵著她睡觉，感觉做什么都可以！万一被人欺负了，还有人罩著！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

太守美（陈庆 饰）旁边的7号位：全场死亡位置，动都不敢动！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

柳齐夙（李凤辇 饰）旁边的8号位：2号学霸，压力很大！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

崔秀妍（河允景 饰）旁边的9号位：冬日暖阳，谁会不喜欢呢？ 长得美、家境好、性格好、学习还好的完美同学！
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

小编决定坐在9号位置，先下手为强，大家怎么选呢？

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