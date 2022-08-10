WSG Wannabe演唱会KCM&郑知苏「袖套组合」超有哏，连刘在锡也参一脚！告别之曲众人还没唱完就哽咽

郑知苏辛苦了XDDD WSG Wannabe最后还是要迎来告别，以后一定要再合体！！

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）6日播出的WSG Wannabe演唱会下半部，各种小分队组合里有惊喜来宾！在带给观众一次次惊喜后，12名成员与6名代表最终还是得迎来告别。

陆续推出「老么s」、「姐姐s」、「Rose Gloden」……等组合，最惊喜也最搞笑莫过於「知苏Harmonica」。知名的袖套歌手(?)KCM惊喜登台，和先前不小心模仿KCM的郑知苏合唱自己的名曲〈夜空的星星…〉。郑知苏此次打扮进化了，连KCM近年的随身单品蓝芽耳机也戴上。



KCM很投入表演，但怀旧的摇摆动作让郑知苏第一句就失笑，她还为了努力拉回真挚的感情打了自己一下，观众看了都笑了。更有趣的是，戴著贝蕾帽一身复古的MC刘在锡也参一脚。有两人在旁「乱舞」，知苏更辛苦了。



和观众说再见之时，郑知苏被同化吹起口琴喊：「知苏Harmonica。」观众看了要笑翻！



WSG Wannabe历经3个月的旅程终要告别最终还是得和观众告别迎来别离，最后演唱团体曲〈如果闭上眼睛〉，尹恩惠负责最后一句还没唱完就哽咽了，其他成员也纷纷落下泪来。朴真珠说：「变成老奶奶也会记得这段时光，作为偶像生活很幸福。」郑知苏形容这段时间「短暂却幸福」。



节目片尾回顾3个月来的点点滴滴、悄悄录下的更多感言……「对我们来说这不是最后」，赵贤雅、尹恩惠、Navi、权真我、Kota、郑知苏、Hynn、李宝蓝、SOLE、朴真珠、昭娟、申美娜、爱琳娜金、宋恩伊、大ul、潮ul、刘美珠、刘八峰……WSG Wannabe后会有期。

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