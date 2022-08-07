南宫珉自带「旺搭档」技能！李俊昊&朴恩斌&金宣虎全红了

有些演员，不仅自己演技好，还特别旺他人，但凡与之搭档过，都能在未来大火。

说的就是影帝南宫珉！最近有网友发现，和南宫珉搭档过的演员们，有好几位都已经成长为了大男主、大女主，且每一位都是当红炸子鸡。



在南宫珉主演的《金课长》中，李俊昊扮演的是与之相爱相杀的理事，两人的「基情」为该剧贡献了不少笑声，到了年末颁奖礼，理所当然地成了最后欢迎的萤幕CP，上台领奖的两人再现了剧中经典BOBO戏份。 而李俊昊的演技也从这部戏开始被真正看到，之后陆续主演了《只是相爱的关系》和《衣袖红镶边》，尤其是在后部作品中李俊昊完美诠释君主李祘，造就了全新的经典影视剧人物，实现了从爱豆到演技派的转变，甚至比起之前当爱豆，作为演员的李俊昊有了更高更广的知名度、热度与人气。



《金课长》「培养」出的另一位人气明星就是金宣虎，这部戏还是他的影视剧出道作品，之后，金宣虎出演了《我的鬼神搭档》、《抓住幽灵》、《百日郎君》等韩剧，每次都能给人带来惊喜，不到4年的时间就从默默无闻的配角一跃成为男一号，以温暖阳光的形象深入人心。 只是可惜的是，在爆红的一年之后金宣虎陷入私生活丑闻，经历了一段时间的沉寂之后日前通过舞台剧复出。



当下最火爆的韩剧当属《非常律师禹英禑》，朴恩斌细腻到位的演技将「天才自闭症律师」禹英禑刻画得淋漓尽致，创造了又一个人生角色，使得无名的ENA电视台一下子成为焦点。 而禹英禑也和南宫珉演过对手戏，在《棒球大联盟》里饰演女一号「李世荣」，帮助男主胜秀（南宫珉 饰）重建Dreams队，两人也渐渐成为彼此必不可少的存在。 该剧除了精彩的剧情和各种反转外，最让观众惊奇的是该剧没有按照韩剧惯有套路来，男主和女主居然没有任何感情线，反倒是男一更愿意看到女一和男二在一起，有著洞悉全域的智商和情商。



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