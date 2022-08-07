IU演唱会严防黄牛出奇招：举报者获赠门票及周边，黄牛开除粉籍、永躺黑名单

从强硬起诉网络恶评者到防范黄牛，各个公司都该跟IU所属社学学啊！

IU将在9月17和18两日於奥林匹克主竞技场（蚕室综合运动场）举办演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》，为防止出现黄牛票、让真正的粉丝能够进到现场，近日在所属社官网贴出相关处置方针。



一旦发现门票是从二手交易网站或个人SNS获得，将取消该座位的购买记录、不得入场，并对购票人采取法律措施。 如果购票人和票贩是IU粉丝会会员，将立即开除会籍、列入黑名单，以后所属社主办的所有IU付费演出都不得参加。



反之，如果粉丝发现黄牛票交易并向所属社举报，一旦确定公演时间、座位信息、购票号码等信息真实，将获得如下奖励：如果举报者已购买本次演唱会门票，将获赠周边商品; 如果还未购买门票，则直接由所属社赠送门票一张！



IU是第一位在奥林匹克主竞技场举办单独演唱会的韩国女歌手，演唱会将於8月8日上午向粉丝会员优先售票，11日开始面向大众售票。



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