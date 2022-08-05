明晚《玩什么好呢》MSG Wannabe登场WSG Wannabe演唱会！播出后节目停三周改播特辑，考虑招新成员

明晚《玩什么好呢》MSG Wannabe登场WSG Wannabe演唱会！播出后节目停三周改播特辑，考虑招新成员

综艺   2022年8月5日   星期五14:30   草莓  

（封面图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

池锡辰算是完成心愿公演了吧！这集要告别WSG Wannabe，想不到节目也要停播QQ

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）明晚（6日）将播出WSG Wannabe演唱会下半部内容，「师兄团」MSG Wannabe会以嘉宾登场。

《玩什么好呢？》去年以知名美声团体SG Wannabe为范本打造了MSG Wannabe，今年则推出女生版MSG Wannabe顺势取名WSG Wannabe。WSG Wannabe如同去年MSG Wannabe的模式，在经历选秀、发片、登上打歌舞台后，便要以演唱会作为告别，演唱会上也邀请了前辈团高歌。

WSG Wannabe演唱会即邀请MSG Wannabe登台，MSG Wannabe包括两个小分队M.O.M中的一般池（滥调池；池锡辰）、姜昌谟（KCM）、Wonstein与朴宰正，还有顶峰同届的金正洙（金正民）、郑基石（Simon D）、李东辉与李相二，8名成员完整合体，是继2月拍摄M.O.M新歌〈只看著你〉MV之后，睽违至少半年的合体。
（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

官方今（5）日率先公开了MSG Wannabe现场照片，并表示成员们首度在观众面前进行公演，心情相当感慨又激动，特别是一般池。由於一般池「到处」表达很想以MSG Wannabe身分开演唱会，他站上WSG Wannabe演唱会便振奋说：「非常想做这个。」引发全场爆笑。姜昌谟也讲了招牌招呼用语：「Hello Harmonica」。
（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

据说MSG Wannabe因观众的热烈反应大受感动，不晓得是表演了什么才得到观众的良好回馈呢？当然，WSG Wannabe的表演才是主餐，她们也会和MSG Wannabe去年的演唱会一样，展开各种成员组合的惊喜表演。

▼Navi、李宝蓝、尹恩惠
（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

▼权真我、赵贤雅、郑知苏
（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

▼Hynn、朴真珠
（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

▼昭娟、SOLE
（图源：MBC《玩甚么好呢》官网截图）

此外，《玩什么好呢？》已在3日公告明晚播出WSG Wannabe演唱会后，节目将停播三周，改以特辑代替。停播的原因就是要进入重整期，会花时间招募新成员以及发想全新内容，9 月 3 日回归。

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