明晚《玩什麼好呢》MSG Wannabe登場WSG Wannabe演唱會！播出後節目停三週改播特輯，考慮招新成員

池錫辰算是完成心願公演了吧！這集要告別WSG Wannabe，想不到節目也要停播QQ

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）明晚（6日）將播出WSG Wannabe演唱會下半部內容，「師兄團」MSG Wannabe會以嘉賓登場。

《玩什麼好呢？》去年以知名美聲團體SG Wannabe為範本打造了MSG Wannabe，今年則推出女生版MSG Wannabe順勢取名WSG Wannabe。WSG Wannabe如同去年MSG Wannabe的模式，在經歷選秀、發片、登上打歌舞台後，便要以演唱會作為告別，演唱會上也邀請了前輩團高歌。

WSG Wannabe演唱會即邀請MSG Wannabe登台，MSG Wannabe包括兩個小分隊M.O.M中的一般池（濫調池；池錫辰）、姜昌謨（KCM）、Wonstein與朴宰正，還有頂峰同屆的金正洙（金正民）、鄭基石（Simon D）、李東輝與李相二，8名成員完整合體，是繼2月拍攝M.O.M新歌〈只看著你〉MV之後，睽違至少半年的合體。



官方今（5）日率先公開了MSG Wannabe現場照片，並表示成員們首度在觀眾面前進行公演，心情相當感慨又激動，特別是一般池。由於一般池「到處」表達很想以MSG Wannabe身分開演唱會，他站上WSG Wannabe演唱會便振奮說：「非常想做這個。」引發全場爆笑。姜昌謨也講了招牌招呼用語：「Hello Harmonica」。



據說MSG Wannabe因觀眾的熱烈反應大受感動，不曉得是表演了什麼才得到觀眾的良好回饋呢？當然，WSG Wannabe的表演才是主餐，她們也會和MSG Wannabe去年的演唱會一樣，展開各種成員組合的驚喜表演。

▼Navi、李寶藍、尹恩惠



▼權真我、趙賢雅、鄭知蘇



▼Hynn、朴真珠



▼昭娟、SOLE



此外，《玩什麼好呢？》已在3日公告明晚播出WSG Wannabe演唱會後，節目將停播三週，改以特輯代替。停播的原因就是要進入重整期，會花時間招募新成員以及發想全新內容，9 月 3 日回歸。

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