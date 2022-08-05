【完结撒花】《魔咒的恋人》瑟菲为拯救爱人神秘消失，守光寻遍全国终於见到熟悉又陌生的她！（ep. 16）

最后一集的氛围终於回到前面轻松可爱的风格！看完整部剧还是觉得很甜，希望罗人友和徐玄下次接到更好的剧本呀~

KBS水木剧《魔咒的恋人》讲述顺从不幸命运的人类男子与希望解除诅咒的幸运女神的故事，经历重重考验与意外之后，瑟菲和守光终於以意想不到的方式重逢。



*以下内容包含第16集关键剧情！



一切重归原位

瑟菲抱著倒地的守光疯狂大喊：「回来吧！」令时间倒流、穿越回守光中枪之前警告他看背后，成功修改了守光的命运。 瑟菲自己则神秘消失，只留一条项链在原地。



东植精神恍惚，不断重复说：「那个会找上我们。」 看来诅咒最终转移到了东植身上。 美秀靠在三重肩头沉沉睡去，三重把美秀的项链寄给民俊，似乎打算独自度过余生。



守光寻找爱人

守光在全国各地寻找瑟菲，很久之后终於在一个小村里见到她。 但此时的瑟菲已彻底失忆、不认识大家，被收留她的奶奶起名为「庆子」。 守光尝试帮她找回记忆，但后来觉得那些记忆有太多痛苦的成分，维持现状也不错。



瑟菲失忆变成凡人

瑟菲虽想不起过往时光，但在相处中再次对守光产生信任和好感，决定接受他的感情。 两人在瑞东市场举办了温馨欢乐的婚礼，很快生了一个可爱的儿子，每天都过得忙碌又幸福。 五年后瑟菲带著儿子回到教堂寻找写在石头上的「我爱你」，和守光深情对视，全剧终。





感谢编剧最后一集给到两位主角甜甜的戏份~瑟菲最后一幕的眼神好像有点复杂，不知是不是突然恢复记忆了呢？ 一起在评论区分享大家的想法吧！

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