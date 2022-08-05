孩子们都好好长大！尹敏洙＆尹侯、李钟赫＆李俊秀、李同国＆李在诗飞往夏威夷拍摄综艺《爸爸跟我来》

tvN STORY 日前宣布推出全新旅游真人秀《爸爸跟我来》（音，아빠 따라와），由曾出演《爸爸！我们去哪里？ 》和《超人回来了》的爸爸和小孩们要再次相聚啦！

继《爸爸！我们去哪里？》之后，尹敏洙＆尹侯父子与李钟赫＆李俊秀父子时隔8年再次一起去旅行。在《超人回来了》中备受喜爱的秋成勋＆秋小爱父女和李同国＆李在诗父女的化学反应也更加令人期待。



制作组表示：「与小时候跟随爸爸的旅行不同，身体和精神都暴风成长的青少年们和爸爸一起旅行。更加亲近、相互理解的样子，将会带来温暖的感动和反转的趣味。期待不知不觉间长大的儿子、女儿们带领的爸爸的旅行记。」



4日，李钟赫＆李俊秀父子、尹敏洙＆尹侯父子、李同国＆李在诗父女等一起飞往夏威夷。（是因为小爱他们住在夏威夷，所以要去那边拍摄吗 XD）



照片一公开，网友们纷纷表示：「哦 肯定很有趣」、「哇 孩子们长大了啊」、「俊秀真的好开朗，侯好像只有身体长大，脸还是小时候的样子」、「姨母好期待播出」、「在诗变得好漂亮」、「都要比爸爸还高了」等等。而节目将在9月9日播出。

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