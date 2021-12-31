「神经病专业户」《Happiness》李柱升来到《我独》坦承「演久会焦虑」，和张东润两人浪漫过圣诞～

李柱升戏外还满可爱的啊～XD
《我独自生活》最新EP.427，请来了最近在tvN电视剧《Happiness》（毒楼）成为话题的演员，「神经病专业户」李柱升。
李柱升独自生活的一天，不是煮食就是运动，他坦承自己「很需要阳光」，因为演了太多阴暗角色。「本来还没关系，但某一刻早上突然难以睁开眼睛，但有太阳就会消除不安。」
李柱升自我回顾所演的阴暗角色就多达8次！包括《黄金交叉》罪犯、《旁徨之刃》少年犯、《坐以待毙》少年犯、《一起吃饭吧2》罪犯、《制作人》鬼神、《Voice》精神病患者、《监狱医生》精神病患者、《Happiness》连续杀人魔。
*延伸阅读：李柱升出道13年...惊悚演技因为太好了，都快变成「神经病专业户」！
他不仅会一早会一个人做伸展运动，还会和社区里很要好的哥哥、同为演员的具成焕（近期演了《智异山》）一起做特别的「俄罗斯式菲多运动法」。
除了具成焕，李柱升还有位圈内好友张东润，是因为同经纪公司所结缘的。两个人提前一起过圣诞节，吃了炖鸡大餐还组装圣诞树。有趣的是，两人在阳台制造人造雪，还刚好下起了雪？
不，是李柱升在顶楼喷洒人造雪，浪漫气氛顿时搞笑起来。张东润过了一会儿才反应过来：「等等等等等――哥！食物！」张东润精心准备的甜点都被沾满了假雪！
不过，李柱升声称假雪是儿童适用的「所以应该可以食用」，两个人就继续吃著甜点、一同度过了美好的「白色圣诞节」。
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