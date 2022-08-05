「有些奇怪，那些陪审员」玉泽演、河锡辰、郑恩地主演《Blind》新预告出炉，9月16日惊悚首播

《Blind》终於要来了！

由玉泽演、河锡辰与郑恩地主演的tvN全新电视剧《Blind》将在9月来临，官方日前释出了新一版预告，更明确地直指主题――陪审员连续杀人案。

《Blind》由《Andante》权基庆编剧执笔、《隧道》申勇辉导演执导，剧情讲述冤枉的受害者们，与对真相视若无睹的加害者们之间的故事，故事就从三位主角因卷入陪审员连续杀人案而相遇开始说起。

‎官方先前曾发布一版预告以「蒙眼」为主题，主角们在浓雾之中被蒙上了眼，其中的柳成俊（玉泽演 饰）开了口：「蒙上眼的人是谁？」也许正暗示著有人对真相视若无睹。



二版预告则以一场审判揭开序幕，这场审判就是要揭发「被冷落的真相」。预告中，刑警柳成俊（玉泽演 饰）开启了敏锐的观察力抛下一句话：「有些奇怪，那些陪审员。」9位陪审员之中有位社工师赵恩琪（郑恩地 饰），是命案目击者，而柳成俊的哥哥柳成勋（河锡辰 饰）身为该案法官，表示会对自己的审判负责到底。

「9位陪审员之中有怪物」，柳成俊也确信犯人就在之中，会是谁呢？



从剧本研读影片中，还可见郑仁基饰演「廉基南署长」、朴智彬饰演「郑寅成」、全振宇饰演「郑万春」、金法来饰演「白社长」，金河均饰演「姜永基专务」、赵容衍饰演「裴哲浩PD」、赵庆淑饰演「罗国熙」、崔弘一饰演「柳日浩」。



《Blind》将在9月16日首播，由於惊悚悬疑的氛围极吸引人，加上三位主演玉泽演、河锡辰与郑恩地原本就有拥高人气，已有许多网友表示「很期待」。

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