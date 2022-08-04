又是威胁又是合作，《猎钻缉凶》河宇信绕著崔总管、殷惠秀打转寻人寻宝，另一边宋秀玄掌握共犯线索（EP.3）

河宇信每次都扭转危机，不愧是心理专家+写侦探小说的人。

由池晟一人分饰两角的新电视剧《猎钻缉凶》昨晚（3日）播出了第3集，男主角河宇信（池晟 饰）依旧在海松集团大宅邸里「寻宝」，不过确切来说，他在寻宝前要先找到「是谁邀他寻宝的」。



开场，河宇信就先试探崔总管（许成泰 饰）的态度，演了一出中毒戏码确定崔总管并不想杀了自己，崔总管所属的警察厅特搜本部只是想了解崔总管的身分为何走漏。不过，特搜本部长（崔德文 饰）找了人跟踪宋秀玄（池晟 饰）作为要胁。

河宇信和崔总管虽然是互相威胁的关系，但几次交涉过程都会吐露各自的计画，从某方面来说也像是合作似的。崔总管告知了河宇信「A组织」的存在，透露权会长（李璟荣 饰）做坏事会假他人之手；河宇信告诉他他会让「助手」帮助自己接近权会长与Adamas。



河宇信的「助手」何人？河宇信自己都还不知道。河宇信威胁殷惠秀（徐智慧 饰）帮他找到邀请他来海松的人，殷惠秀却想了一招把河宇信赶出去。凑巧，河宇信的助理东临（申炫承 饰）看懂了权会长与秘书之间的手语对话，权会长怕消息走漏便留河宇信下来。



河宇信在海松集团内部找寻22年前父亲死亡案的证据，他的哥哥宋秀玄刚好也在外面为此奔波。宋秀玄拜访的目击者夫妻身亡，金瑞熙（李秀敬 饰）才坦承自己就是那对夫妻的女儿，而且真正的目击者也是自己。



宋秀玄让金瑞熙接受模拟绘画画出真凶样貌，并带著画像前往监狱探视李昌雨，在他激动之时，才向观众展露了真凶模样――组织A李组长（吴代焕 饰）。宋秀玄一口咬定李昌雨与李组长是共犯。



今晚播出的下集预告，金瑞熙表示要抓到老虎就要进入虎穴，而真正在虎穴的河宇信被殷惠秀提醒「想抓真凶要快」，他有了计划：「今天我要引发火灾。」



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