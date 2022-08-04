独生子姜升润完全无法理解的事情！宋旻浩一语击破他的梦想：你是吃错药了吗XD

WINNER宋旻浩展现了「现实欧巴」的面貌，他对兄弟姐妹亲密程度的认知，是否引起了你的共鸣呢？

日前播出的MBC综艺《户籍MATE》里，为替回归的金秦禹应援，妹妹金秦熙（音译）前来探班。在妹妹和WINNER其他成员打招呼的时候，金秦禹一句话也没和妹妹说，两人看起来很生疏，看到这里姜升润好奇地问：「你俩刚才打招呼了吗？ 今天难道是第一次见面？ 为什么都不打招呼？」很不理解兄妹俩为什么看上去那么不熟。



一旁的李升勋调侃：「因为你是独生子，所以不知道。」姜升润继续说道：「我有一个梦想，兄弟姐妹许久不见会拥抱。还有，我真的非常好奇，家人之间会不会有肢体碰触，应该会有拥抱、BOBO之类的吧。」家有妹妹的宋旻浩听完之后就皱起了眉头，吐槽道：「怎么可能有这种人，你吃错药了吧？」情绪激动地反驳队友。



但姜升润并不认输，执著地表示：「那会不会互相摩擦脸颊。」有姐姐的李升勋解释：「为什么要和孩子的妈妈摩擦脸颊，我妈就不会和女儿这样。」



队友们的一系列真实发言完全打破了姜升润对兄弟姐妹之间互动的幻想，哈哈哈哈！



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