第2季的音乐剧《EQUAL》发表了新一批演员阵容，同时亦将与日本同步举行直播！

７月那时的场次miss掉的，还有喜欢VICTON或者DKZ的朋友，８月有机会啦！

第二季的韩国音乐剧《EQUAL》发表了新一批演员阵容。WONHO、李炫锡(Vromance)、姜升植(VICTON)、李庚润(DKZ)、音乐剧演员金庆禄和林势俊(VICTON)、申赫洙、洪周灿(Golden Child)、金钟亨(DKZ)等K-POP明星正式确定加入，除了金庆禄和洪周灿外，其他演员都是首次参与音乐剧的演出！《EQUAL》继去年12月首次公演以来，得到大众的高度关注。今次是首次回归日本东京Hullic Hall演出，可以在大银幕上欣赏到全新视觉体验的一个音乐剧《EQUAL》，喜爱音乐剧及K-pop的观众实不容错过！



《EQUAL》是韩国原创音乐剧，该音乐剧是根据日本天才作家兼导演末满健一的同名作品改编，2020年在韩国首演。 以狩猎魔女和异端者的17世纪欧洲爲背景，回顾以新冠大流行和阴谋论混乱的当今时代的作品，描写尼古拉(Nicola)和泰奥(Theo)两位好朋友，小乡村医生为了拯救患上不治之症的好友，一个星期内发生的事情。《EQUAL》以深刻生命与死亡爲主题，加上反转再反转的情节，作品日益受到关注。

今次是2016年11月出道男团VICTON的主唱兼队长姜升植及副唱林势俊首次参与音乐剧的演出。VICTON 2020年推出的迷你专辑’CONTINUOUS’及单曲《Mayday》甫推出即连续两周位居SBS MTV榜冠军，实力可想而知。



同样是首次参与音乐剧演出、《EQUAL》是2019年4月出道DKZ的队长金钟亨及主唱李庚润的出道音乐剧。DKZ在4/12以第六张单曲专辑主打歌《Cupid》回归，推出首周的销量就创下106,213张，比上一张专辑首周的销量多出将近100倍，是韩国史上第19个首周销量过10万的男团，与TREASURE、TXT、ENHYPEN、THE BOYZ、Stray Kids等近期火爆并列最受关注第五代男团。



曾演出过第一、二季《太阳之歌》及《EQUAL》第一季的音乐剧演员金庆禄、VICTON的林势俊及DKZ的金钟亨轮流饰演在《EQUAL》中患有不治之症，经常要困在家中生活，性格敏感细腻的尼古拉Nicola。



《EQUAL》音乐剧饰演性格单纯开朗的小乡村医生Theo则分别由WONHO、VICTON的姜升植及DKZ的李庚润轮流饰演，为救好朋友尼古拉孤军奋战。WONHO曾经是韩国男子团体MONSTA X成员，担任领舞、领唱、门面及形象担当，《EQUAL》是他首度挑战音乐剧的演出。

早前元虎及Golden Child的洪周灿多谢大家欣赏他俩7月23日的首场亦是最后一场的演出，因俩人未试过同场合演。洪周灿是第二次出演《EQUAL》，表示虽然不知道将来会否有机会再演这剧目，但是他每一次上舞台，都很尽心尽力的演出，希望将来都可以再和《EQUAL》合作。由於所属团队日程关系，洪周灿未能参与《EQUAL》在日本的公演，但希望大家继续多多支持其他演员的演出，并表示洪Nicola虽然在这里收尾，今后会努力展现更多的洪周灿面貌予大家。

作曲家Woody Pak和编剧金秀彬(作品包括Beetlejuice《哗鬼家族》、Sweeney Todd《魔街理发师》等)、沈雪仁导演(作品包括KINKY BOOTS、Beetlejuice《哗鬼家族》)等韩国著名音乐剧团队共同参与和创作，通过影像艺术和舞台艺术相结合的演出扩宽大衆艺术体验的挑战作品，音乐剧《EQUAL》首度回归日本公演，香港嘉禾院线独家与日本同步直播，门票8月3日 (三)下午3时正(门票现已公开发售)於放映戏院票房及网上同步开售。

8月13日(六)

主演：姜升植 (VICTON) + 林势俊 (VICTON)

香港时间：中午12时正

地点：the sky

8月13日(六)

主演：李庚润 (DKZ) + 金钟亨 (DKZ)

香港时间：下午4时正

地点：the sky

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