獨生子姜昇潤完全無法理解的事情！宋旻浩一語擊破他的夢想：你是吃錯藥了嗎XD

WINNER宋旻浩展現了「現實歐巴」的面貌，他對兄弟姐妹親密程度的認知，是否引起了你的共鳴呢？

日前播出的MBC綜藝《戶籍MATE》裡，為替回歸的金秦禹應援，妹妹金秦熙（音譯）前來探班。在妹妹和WINNER其他成員打招呼的時候，金秦禹一句話也沒和妹妹說，兩人看起來很生疏，看到這裡姜昇潤好奇地問：「你倆剛才打招呼了嗎？ 今天難道是第一次見面？ 為什麼都不打招呼？」很不理解兄妹倆為什麼看上去那麼不熟。



一旁的李昇勛調侃：「因為你是獨生子，所以不知道。」姜昇潤繼續說道：「我有一個夢想，兄弟姐妹許久不見會擁抱。還有，我真的非常好奇，家人之間會不會有肢體碰觸，應該會有擁抱、BOBO之類的吧。」家有妹妹的宋旻浩聽完之後就皺起了眉頭，吐槽道：「怎麼可能有這種人，你吃錯藥了吧？」情緒激動地反駁隊友。



但姜昇潤並不認輸，執著地表示：「那會不會互相摩擦臉頰。」有姐姐的李昇勛解釋：「為什麼要和孩子的媽媽摩擦臉頰，我媽就不會和女兒這樣。」



隊友們的一系列真實發言完全打破了姜昇潤對兄弟姐妹之間互動的幻想，哈哈哈哈！



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