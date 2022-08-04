【有片】《我的出走日记》孙锡久谈对金智媛的初印象：「起初像个孩子一样，现在则是很有克里斯马的女性」

孙锡久和金智媛一起「脸颊比心」真的太有爱了！



以《我的出走日记》获得海内、外剧迷喜爱的「具美CP」――孙锡久和金智媛，在电视剧终映后合体拍摄时尚杂志《Marie Claire Korea》，令粉丝们又惊又喜。除了氛围感满满的情侣画报外，两人也接受采访。先前，金智媛表示，对於孙锡久的初印象，刚开始觉得他有点恐怖，以为会和先前饰演的角色差不多。但现在看到的孙锡久前辈是，更加温柔和细心，就像「魅力聚宝盆」一样的人。

轮到孙锡久的采访啦！他最近喜欢通过YouTube看新闻，并且沉迷於香氛中。孙锡久出演的电影《犯罪都市2》和电视剧《我的出走日记》都拥有高人气，被问到「最佳情侣」的问题，他毫不犹豫地选择「廉美贞（金智媛）」，并像先前在作品里一样，呼唤著美贞的名字，令人心动。孙锡久认为自己的魅力点是「笑容」，还不忘对著镜头「发散魅力」。

那么，孙锡久对於金智媛的初印象又是什么呢？他是这样形容的：「刚开始像个孩子一样，现在的话…是很有克里斯马的女性，非常具有艺术性。」而他的理想型是「帅气的人」。

和金智媛一样，编辑也给孙锡久秘密任务，要和金智媛「脸颊比心」（Feat.《犯罪都市2》的马东石）。原本自信满满的他，似乎搞错任务的意思了，以为是要「自己脸颊比心然后不被金智媛发现」，然后自己疯狂「脸颊比心」，令编辑们哈哈大笑。（有点迷糊的模样真的好可爱XD）

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