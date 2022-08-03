《非常律师禹英禑》吻戏花絮公开：导演耐心指导两人呈现最美画面，姜泰伍私心被朴恩斌发现！

此外，编剧还有透露了「英禑&浚浩」后半段的爱情线看点哦～。

热门韩剧《非常律师禹英禑》在上周 EP.10 的尾声迎来两人的初 KISS，官方也释出了这令人期待已久的花絮片段，灯光美气氛佳的最强助攻，就是导演本人啦！XD

▼完整花絮影片：



这经典的一幕都要多亏导演的耐心&细心指导，刚开始排戏「眼神对视」时，朴恩斌（英禑）露出不明所以的眼神，瞬间逗笑了姜泰伍（浚浩），导演说：「不～英禑应该也知道浚浩要做什么啦！哈哈哈～。」测试灯如何打开和关上也成为这一幕暧昧气氛的最强道具。



当姜泰伍说出「嘴稍微张开、眼睛闭起来」的关键台词时，导演表示：「其实也不是浚浩很会亲才教的，两个人都是心跳加快的那种气氛，就算英禑停下来问也是，没有完全回神的状态。」在这样如此细节的指导下，朴恩斌也顺势整个人靠上去，完成了最终的动作设计。



之后，连同两人KISS的画面，因为会拍出黑色剪影，导演也提醒两人角度不要太斜不然会重叠，为了给观众呈现更唯美的画面而努力的沟通著。拍完之后，导演也一直称赞画面呈现的很漂亮，效果很好。



三人一起确认画面时，姜泰伍说：「我已经提前做好准备了。」朴恩斌表示赞同的回应：「你的嘴唇为了迎接我出来很多，哈哈。」姜泰伍害羞地说：「我的内心被发现了！」两人你一言我一语的，吻戏后的感觉也相当甜蜜啊～。



另外，文智媛编剧更透露了关於英禑和浚浩后半段的爱情线看点：「英禑在专注於自我世界的成长过程中，我认为邀请其他人进入她的世界，并与她同行配合是相当必要的一部份，所以说英禑的爱情故事也是不可缺少的内容。」、「如果前半部是描述他们俩如何陷入爱情的过程，那么后半段就会展现出更深层的苦恼。」鲸鱼CP接下来又会如何一起面对现实的考验呢？



▼《非常律师禹英禑》今晚将播出EP.11预告，英禑和浚浩的社内恋爱即将展开：



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